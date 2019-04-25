Мюллер: в матче с «Вердером» было возможно всё, нам пришлось отдать все силы

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат полуфинального матча Кубка Германии с «Вердером». Встреча проходила в Бремене на «Везерштадионе». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

«В целом обе команды приложили очень много сил. Как и ожидалось, на стадионе была великолепная атмосфера. До 2:0 мы показывали довольно хорошую игру, хотя у «Вердера» было больше моментов, чем в субботнем матче. Дома им удалось сыграть с новой силой. Мы заслуженно повели в счёте, у нас было несколько очень хороших голевых моментов. Затем мы сделали несколько ошибок и в считанные минуты «Вердер» продемонстрировал невероятную энергию и сумел сравнять счёт. В этом матче было возможно всё, но в итоге победил тот, кто смог отправить мяч в сетку.

В общем и целом у нас было значительно больше моментов, чем у соперника. Но в кубке может случиться всё, что угодно. Матч был очень жаркий, нам пришлось отдать все силы», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг», который в своей паре оказался сильнее «Гамбурга», выиграв со счётом 3:1. Финал состоится 25 мая.