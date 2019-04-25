Сульшер: «Манчестер Сити» — лучшая команда Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в перенесённом матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Игроки желали показать, что им не всё равно. Во втором тайме мы пропустили два необязательных гола, их можно было избежать. Я никогда не буду упрекать кого-то из игроков, работать должна команда.

У Гвардиолы выдался сложный первый сезон, но теперь «Сити» является ориентиром для всех. Это лучшая команда страны. Гвардиола делает что-то невероятное, прекрасно это чувствуем в городе, ведь мы ближе всех», — цитирует главного тренера «Манчестер Юнайтед» BBC.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — на 6-м месте в таблице чемпионата Англии.