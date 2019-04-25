Раванелли: досадно, что потеряли два очка, должны были выиграть у «Краснодара»

Полузащитник «Ахмата» Раванелли поделился впечатлениями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:1.



«Это была отличная игра, атмосфера на стадионе была отличная. Думаю, болельщикам понравился футбол. Жаль, что пропустили необязательный гол. Но теперь нужно думать уже о следующем матче, который пройдёт в Москве. Досадно, что потеряли два очка, мы должны были выиграть. Я всегда был уверен в своих силах, а сейчас ещё помогает доверие тренерского штаба и партнёров», — цитирует Раванелли официальный сайт грозненской команды.

«Ахмат» набрал 34 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.