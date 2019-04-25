Игорь Коновалов: важен каждый матч, нет значения — «Спартак» это или кто-то ещё

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России, в котором казанцы сыграли вничью с «Уфой» (1:1).



«В первом тайме у нас был хороший момент. Забей мы первыми, игра была бы совсем другой. Да и пропустили очень обидный мяч. Сами не разобрались в несложной ситуации. В первом тайме проиграли борьбу и подборы. Но после перерыва перевернули игру и, считаю, могли добиться победы. В целом же ничья, думаю, закономерный результат.



Большое количество ничьих у «Рубина» в этом сезоне? Да, есть такое. Где-то для победы не хватает везения, где-то теряем концентрацию, и наказывают за это. Но остаётся только работать ещё больше по-максимуму и верить, что победы придут. Будет ли особой игра со «Спартаком»? Для нас каждый матч очень важен, не надо смотреть – «Спартак» это или кто-то ещё. За победу всегда дают три очка. Таблица очень плотная, любая команда может отобрать очки у соперника. Вся борьба ещё впереди», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



22-летний Коновалов является воспитанником московского «Спартака». В нынешнем чемпионате провёл в составе «Рубина» 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.