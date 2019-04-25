СМИ: «Реал» предложил Азару зарплату £ 400 тыс. в неделю

«Реал» предложил полузащитнику «Челси» Эдену Азару выгодные финансовые условия контракта. Как сообщает Daily Mail, бельгийцу предложили заключить соглашение с зарплатой в размере £ 400 тыс. в неделю (около € 462 тыс. в неделю). Таким образом, Азар может стать самым высокооплачиваемым футболистом в Европе.



При этом отмечается, что лондонский клуб готов отпустить 28-летнего игрока, если «Реал» заплатит за него £ 100 млн в качестве компенсации.



Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». За него «пенсионеры» заплатили € 35 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне хавбек принял участие в 45 матчах, отметился 19 результативными ударами и 12 голевыми передачами. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2020 года. «Челси» выражал заинтересованность в продлении действующего соглашения, однако сам Азар пока не принял решения по своему будущему.

Источник: трансфер Азара будет стоить «Реалу» € 120 млн