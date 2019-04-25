Гвардиола — первый тренер, победивший «МЮ» в гостях в АПЛ трижды подряд

«Манчестер Сити» одержал победу в перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоялся накануне, 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» и завершился со счётом 2:0 в пользу «горожан».



Таким образом, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола стал автором уникального достижения. Эта выездная победа в манкунианском дерби стала для специалиста третьей подряд в чемпионате. Ранее при Гвардиоле «горожане» побеждали на «Олд Траффорд» в сезоне-2016/17 и кампании-2017/18 с одинаковым счётом 2:1.



Как сообщает Opta в «Твиттере», испанец стал первым тренером в истории Премьер-лиги, которому покорилось это достижение.



«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — шестой.

Гвардиола: и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль» заслуживают чемпионского титула