Гаттузо: «Милан» сделал шаг назад, команда играет с включённым ручным тормозом

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о выступлениях команды после поражения в ответной встрече полуфинала Кубка Италии с «Лацио» (0:1) и вылета из турнира.



«Схема с тремя защитниками? Иногда тренеры меняют что-то, чтобы команда взбодрилась и игра улучшилась. Что-то определённо не работает, и из-за этого в последний месяц у нас возникают проблемы. Не думаю, что дело в физике, скорее – в психологии и тактике, потому что мы играем ниже своих возможностей. Вся команда сделала шаг назад. Мы играем с включённым ручным тормозом и постоянно за это расплачиваемся.



Мы попытались сыграть с «Лацио» так, будто это вопрос жизни или смерти, но ничего не вышло. Нет никакого смысла это отрицать. Соперник сейчас тоже переживает не лучшие времена, но мы упростили им задачу. До конца сезона остался месяц, и мы обязаны сделать всё, чтобы вернуться на верный путь», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

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