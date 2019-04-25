«Лацио» выступил с заявлением по поводу обвинений в расистских песнях фанатов

«Лацио» после ответного полуфинального матча Кубка Италии с «Миланом» (2:1) выступил с официальным заявлением в ответ на обвинения в адрес своих болельщиков. Ранее в СМИ сообщалось, что фанаты «Лацио» перед игрой пели расистские песни в адрес игроков «Милана» Тьемуэ Бакайоко и Франка Кессье. Также болельщики римлян вывесили баннер в честь экс-премьер-министра страны Бенито Муссолини.

«Лацио» дистанцируется от подобных проявлений, они никоим образом не соответствуют ценностям спорта, которые этот клуб поддерживал в течение 119 лет. «Лацио» также отвергает и оспаривает мнение СМИ считать всю фанатскую базу «Лацио» ответственной за действия нескольких отдельных элементов. Клуб всегда боролся за уважение закона и справедливость в поведении", — говорится в заявлении римского клуба.