Карпова отметилась голом в ворота «Барселоны»

Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова отметилась голом в матче с «Барселоной», который проходил на поле сине-гранатовых.



Карпова отличилась при счёте 3:0 в пользу каталонцев, после чего «Севилье» удалось сократить отставание до одного мяча, однако совершить камбэк команда так и не смогла, и «Барселона» одержала победу со счётом 6:2.

Видео доступно в «твиттере» женской команды «Барселоны». Эпизод с голом Карповой можно посмотреть на 0.56.



Этот гол стал для Карповой вторым за «Севилью» с момента перехода в клуб в январе этого года. 23-летняя футболистка ранее расторгла контракт с «Валенсией» по обоюдному согласию. В ноябре прошлого года её отстранили от работы с основной командой. Карпова выступала за «Валенсию» с 2017 года, забив три мяча в 22 матчах.



Карпова также играла за красногорский «Зоркий» и «Чертаново». В составе подмосковной команды она была лучшим бомбардиром чемпионата России в 2016 году.