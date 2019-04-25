«Енисей» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 25 апреля, на стадионе «Центральный» в Красноярске состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Енисей» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Енисей» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Антон Кобзев и Илья Елеференко. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин.



«Енисей», набрав 13 очков в 24 турах, занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (35) — шестой.

«Енисей» победил «Оренбург» в матче «молодёжек» благодаря двум голам в концовке