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«Крылья Советов» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:30

«Крылья Советов» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ

Сегодня, 25 апреля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Урал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Николай Ерёмин. В роли резервного рефери выступит Станислав Васильев.

«Крылья Советов», набрав 27 очков в 24 турах, занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (30) — 11-й.

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