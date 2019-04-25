«Арсенал» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 25 апреля, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Спартак» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Алексей Воронцов. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.



«Арсенал», набрав 35 очков в 24 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (39) — пятый.

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