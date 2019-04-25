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Погба попал в символическую сборную сезона АПЛ от PFA, Салах и Азар — нет

Погба попал в символическую сборную сезона АПЛ от PFA, Салах и Азар — нет
Футбол / Англия

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) в своём «твиттере» огласила состав символической сборной нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

Место в команде нашлось вратарю «Манчестер Сити» Эдерсону Мораесу, несмотря на лидерство голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера по количеству матчей без пропущенных голов. В сборную попал и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. При этом места в ней не нашлось нападающему «Челси» Эдену Азару и вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Символическая сборная сезона АПЛ по версии PFA: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Фернандиньо, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все – «Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Источник: ван Дейк получит награду лучшему игроку сезона в АПЛ по версии PFA
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