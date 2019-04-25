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Заседание по делу Кокорина и Мамаева отложено из-за ДТП с участием прокурора

Заседание по делу Кокорина и Мамаева отложено из-за ДТП с участием прокурора
Футбол / РПЛ

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева сегодня, перед началом очередного судебного слушания, попала в дорожно-транспортное происшествие. В связи с этим заседание было отложено на 40 минут, передаёт корреспондент «Чемпионата». Сегодня, 25 апреля, в суде Кокорин и Мамаев должны дать свои первые показания в рамках слушания дела.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 17 апреля Московский городской суд отклонил апелляции на постановление Пресненского суда о продлении ареста. Таким образом, молодые люди останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября нынешнего года.

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