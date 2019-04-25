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В Грозном появилось 3D-граффити с Яшиным

В Грозном появилось 3D-граффити с Яшиным
Футбол / РПЛ

В Грозном появилось 3D-граффити, изображающее бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

Авторами изображения стали члены екатеринбургской команды SPEKTR. Проект реализован совместно с мэрией Грозного.

«Мы очень рады реализовать не фотообойное, как у нас сегодня часто делают, изображение великого человека. За счёт отражения такой барельеф хорошо вписывается в окружение. Иногда приходится сопровождать картинку комментарием «Это нарисовано!». Иногда даже друзьям», — рассказали в команде SPEKTR.

Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960 года и пятикратным чемпионом СССР. Также экс-голкипер «Динамо» – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».

Фото: Олег Ковалюк
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