В Грозном появилось 3D-граффити с Яшиным

В Грозном появилось 3D-граффити, изображающее бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.



Авторами изображения стали члены екатеринбургской команды SPEKTR. Проект реализован совместно с мэрией Грозного.



«Мы очень рады реализовать не фотообойное, как у нас сегодня часто делают, изображение великого человека. За счёт отражения такой барельеф хорошо вписывается в окружение. Иногда приходится сопровождать картинку комментарием «Это нарисовано!». Иногда даже друзьям», — рассказали в команде SPEKTR.



Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960 года и пятикратным чемпионом СССР. Также экс-голкипер «Динамо» – единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч».