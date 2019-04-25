На матче «Крылья Советов» – «Урал» ожидается около 14 тыс. зрителей

Сегодня, 25 апреля, на стадионе «Самара Арена» прошло предматчевое совещание, посвящённое игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» – «Урал».



На нём представители команд обсудили вопросы, связанные с проведением поединка, а также представили игровую форму. Эту домашнюю встречу «Крылья» проведут в третьем комплекте формы – серебристых футболках и темно-синих шортах (форма вратаря чёрного цвета). Гости сыграют в оранжевом комплекте формы (форма вратаря зелёного цвета).



Организаторы ожидают на матче около 14 тыс. зрителей, сообщает официальный сайт самарской команды. После 24 туров «Крылья Советов» занимают в таблице Премьер-Лиги 13-е место с 27 очками, а уральский клуб — на 11-й позиции (30 баллов).

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