Матч «Динамо» — «Арсенал» на 99% пройдёт на новой арене бело-голубых

Матч 30-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Арсеналом» с вероятностью 99% состоится в Москве на стадионе в Петровском парке. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил председатель комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов Александр Зорков. Встреча пройдёт 26 мая.



«Вероятность проведения матча „Динамо“ — »Арсенал" на стадионе в Петровском парке — 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идёт интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным", — цитирует ТАСС Зоркова.



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