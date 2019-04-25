Свидетель: девушка из компании Кокорина пыталась закрыть Соловчука своим телом

Алена Шинкарева, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о конфликте футболистов с водителем Виталием Соловчуком.



«Водитель не убегал, просто шёл. А ребята за ним бежали, потому что он на них замахнулся. Быстрым шагом шёл. Он на них замахнулся, они решили дать сдачи, потому что любой нормальный человек не будет давать себя в обиду. Кто за ним шёл? Все ребята по очереди. Водитель отошёл на достаточное расстояние – 150-200 метров. Дальше они его догнали, потом началась драка. Я в этот момент так же стояла возле машины, смотрела на них.



Что происходило во время драки? У меня зрение плохое, я вот даже на вас смотрю, рассмотреть не могу. Помню, что мальчик в белой толстовке, по-моему это был Кирилл, то ли он замахнулся, то ли толкнул, но потом упал. Потом туда побежали пацаны. Кто-то кого-то оттаскивал, чтобы драка закончилась, кто-то делал другое.



Когда водитель упал, вокруг него было примерно человек пять. Екатерина побежала туда, остальные девушки не лезли в драку. Она побежала защищать водителя, чтобы ребята его не били. Кричала что-то, потом попыталась подойти, ей сначала не дали, потом подошла, встала между ними и пыталась защищать. Она ложилась на него и закрывала телом, по-моему», — передаёт слова Шинкаревой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Сегодня они выступят в суде. LIVE Все подробности процесса.