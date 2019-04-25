Полузащитник «Анжи»: дела всё хуже и хуже, на 99% клуба больше не будет

Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал о нынешней ситуации в клубе после поражения махачкалинской команды от ЦСКА (0:2) в 25-м туре Премьер-Лиги.



«Дела всё хуже, хуже и хуже. Лично я получал последнюю зарплату в июле 2017 года, скоро будет два года, как не платят. У нас нет денег ни на что, я не знаю, как мы ещё на выезды ездим. Живём в Махачкале в долг, летаем в долг, должны всему миру, дела только хуже и хуже. Мы на 99% знаем: если команда доживёт до последней игры, её не будет. Команда — банкрот. «Анжи» больше не будет.

Только благодаря словам тренера и беседам в раздевалке остаёмся в команде, выходим на поле, какие-то ещё очки набираем. Надежды с каждым днём всё меньше и меньше, её и так в принципе не было, а чем дальше, тем больше понимаем, что всё, это конец», — цитирует Удалого «Матч ТВ».