Ребров рассказал о страшном сне, преследующем его несколько лет

Вратарь «Спартака» Артём Ребров в своём «инстаграме» рассказал о страшном сне, который преследует его на протяжении нескольких лет.



«Утром ехал с детьми в машине, и на одной из радиоволн обсуждалась интересная тема «Сны». Слушатели звонили и писали в студию, рассказывали свои яркие и запоминающиеся сновидения. Я спросил у детей, есть ли у них какие-то запоминающиеся им сны, а сам рассказал им про свой, приходящий из года в год ко мне по ночам.



Я в обычном режиме готовлюсь к игре, прихожу после разминки в раздевалку, надеваю форму, бутсы, но никак не могу завязать шнурки! Шнурки!!! Все уже начинают выходить на поле, а я всё сижу и пытаюсь их завязать. Паника! Команда уже на поле, а меня всё нет. Меня начинают звать, а я всё никак не могу зашнуровать бутсы! Игра начинается без меня… Я просыпаюсь весь в поту, тяжёлое дыхание, сердце бешено бьётся… Согласитесь, не очень приятно?» — написал Ребров.

«В России можно всю жизнь горбатиться, а остаться ни с чем» Артём Ребров: о «Спартаке», политике и жизни.