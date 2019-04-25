В рамках «Ночи пожирателей рекламы» покажут лучшие спортивные ролики

В ночь с 26 на 27 апреля в кинотеатре «Октябрь» в Москве пройдет «Ночь пожирателей рекламы». Это ночной шоу-показ лучших рекламных роликов как произведений искусства, снятых в разное время в разных странах. «Чемпионат» собрал несколько самых интересных роликов, посвященных спорту, которые будут показана в этом году. Еще можно приобрести билеты на сайте «Рамблер/Кассы».



Исторический разгром Бразилии от Германии на ЧМ-2014 нашел свое отражение и в рекламе.

Ежи Дудек и его «Последняя дуэль».

Лучшая мотивация для актера.

Знаменитая реклама Nike из России, adidas из Китая и социальная реклама по стопам ЧМ-2018.