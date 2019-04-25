Мамаев: не собирались ничего отмечать с Кокориным. Просто встретились и поехали

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о событиях перед инцидентами 8 октября прошлого года, после которых он и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были помещены под стражу.



«С Кокориным Александром мы знакомы 11 лет уже, мы очень близко общаемся, постоянно общаемся. Это даже не друг, а родственные отношения, ездим вместе отдыхать, когда появляется какая-то пауза. До этого момента мы не виделись, ведь Саша травму получил и был за границей, проходил реабилитацию, мы не виделись в районе года.



Предполагали ли отметить? Нет, не собирались. Просто встретились и поехали в Москву. Не было задачи что-то отпраздновать – ехали отдохнуть. У каждого были свои дела. Три выходных – это то время, когда мы можем решить свои бытовые вопросы», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Павла вызвали на допрос. LIVE Все подробности процесса.