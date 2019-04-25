Мамаев не согласен с обвинением в хулиганстве

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал показания в суде, рассказав о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.



«Хулиганство — это когда хочется подойти и кого-нибудь избить. Такого здесь не было. Была ситуация, в которой я повёл себя неправильно, но сделано это было не из хулиганских побуждений. Это моя личная ситуация. Ничья больше. Не обращал внимания на действие других подсудимых. Я действовал один, не думая и не говоря кому-то, куда идти и что делать.

Вменяют вину, что был предварительный сговор? Нас было 10 человек, четверо сидят здесь. Если группа лиц, тогда здесь должны быть 10 человек. Сговора никакого не было. После выхода из «Эгоиста» мы ходили вокруг машины, я открыл дверь, ничего ему не говорил. Какой сговор? Никто не собирался его избивать или что-то предъявлять», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.