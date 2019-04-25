Мамаев: Пак был взволнован и не мог ничего конкретного сказать

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал показания в суде, рассказав о конфликте в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«Когда пришёл Пак, я не обращал внимания на него. Я услышал шум и увидел, что что-то произошло. Но всего основного я не видел. Мы вообще собирались уходить, я услышал шум, поднял глаза и увидел волнения. Я спокойно встал, не понял, что произошло сначала. Потом подбежал официант, по-моему, встал передо мной. Я просил, чтобы он мне дал выяснить, что произошло.

Я общался с Паком, спросил, что произошло. Он сказал, что его ударили. Был эмоционально взволнован, реагировал на любое движение и не мог ничего конкретного сказать. Потом узнал о конкретной причине конфликта. Ребята сказали, что он их обозвал. Все говорили. О чём? Что он обозвал. Плохими словами», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.