Медведев ответил, получит ли Кокорин медаль по окончании сезона

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, получит ли содержащийся в СИЗО нападающий команды Александр Кокорин медаль по окончании сезона и будет ли с ним продлён контракт.



«У нас есть строгие правила по поводу того, кто получает медаль, в зависимости от того, кто сколько провёл матчей. К любому игроку будут применяться общие правила, включая Кокорина», – цитирует Metaratings Медведева, который добавил, что о будущем Кокорина в «Зените» «говорить преждевременно».



В сезоне-2018/19 Кокорин провёл в РПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями. Форвард находится под арестом в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года. 8 октября он вместе с футболистом Павлом Мамаевым и другими людьми напал на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Заседание по делу Кокорина и Мамаева отложено из-за ДТП с участием прокурора