«Енисей» — «Оренбург»: команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Оренбурга» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 25 апреля, на стадионе «Центральный» в Красноярске и начнётся в 16:00 мск.



Состав «Енисея»: Юрий Нестеренко, Али Гаджибеков, Валерий Кичин, Олег Данченко, Дмитрий Торбинский, Павел Комолов, Михаил Комков, Александр Зотов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Александр Соболев.



Состав «Оренбурга»: Александр Довбня, Михаил Сиваков, Адесойе Ойеволе, Савелий Козлов, Григорий Чиркин, Алексей Сутормин, Денис Попович, Даниэль Мишкич, Андреа Чуканов, Артём Галаджан, Джордже Деспотович.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Антон Кобзев и Илья Елеференко. В роли резервного рефери выступит Евгений Турбин.

«Енисей» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:00