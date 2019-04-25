«Арсенал» сыграет в красной форме, «Спартак» — в белой

Футболисты тульского «Арсенала» сыграют в домашнем матче 25-го тура Премьер-Лиги против «Спартака» в красной форме, игроки столичного клуба выйдут на поле в белой форме. Об этом сообщил официальный «твиттер» тульской команды. Встреча состоится сегодня, 25 апреля, начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Алексей Воронцов. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.



«Арсенал», набрав 35 очков в 24 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (39) — пятый.