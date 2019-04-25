В «Челси» отреагировали на непопадание Азара в сборную сезона АПЛ от PFA

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно непопадания нападающего Эдена Азара в символическую сборную нынешнего сезона английской Премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



«Наш номер 10 проводит выдающийся сезон, полный запоминающихся выступлений и моментов. Его непопадание в сборную сезона по версии PFA стало для нас неожиданностью. Его статистика не могла пойти против него при голосовании. Эден проводит лучший сезон в Премьер-лиге с точки зрения результативных действий и занимает первое место по сумме голов и передач среди всех футболистов первенства. Ещё один гол позволит ему превзойти свой лучший результат, а по передачам он уже установил личный рекорд за время выступления в Англии», — говорится в сообщении «Челси».



В нынешнем сезоне АПЛ Азар провёл 34 матча, в которых отметился 16 голами и 13 результативными передачами.

Погба попал в символическую сборную сезона АПЛ от PFA, Салах и Азар — нет