Международный день футбола и дружбы отметили в школах десятков стран

Сегодня, 25 апреля, в Международный день футбола и дружбы, в школах и спортивных академиях более 50 стран по всему миру состоялись встречи, тренировки и товарищеские матчи с участием юных послов и тренеров Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», известных футболистов и официальных лиц.



«Юношескому спорту, на мой взгляд, необходима активная поддержка со стороны профессиональных футболистов. Празднование Международного дня футбола и дружбы позволяет не только распространять важнейшие ценности, но и зарождать новые футбольные традиции, а создание и сохранение традиций, бережная передача опыта – это одна из составляющих исключительного профессионального роста и успеха в любом деле», – заявил Майк Пуиг, глава футбольной академии Барселоны и спикер программы на Международном форуме «Футбол для дружбы».



Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тыс. участников и приобрела свыше 4,5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

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