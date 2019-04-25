Все билеты на матч «Арсенал» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак» проданы. Об этом сообщила пресс-служба тульской команды. Встреча состоится сегодня, 25 апреля, начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Алексей Воронцов. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.



«Арсенал», набрав 35 очков в 24 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (39 баллов) — на пятой позиции.

Календать матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».