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Все билеты на матч «Арсенал» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч «Арсенал» — «Спартак» проданы
Футбол / РПЛ

Все билеты на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак» проданы. Об этом сообщила пресс-служба тульской команды. Встреча состоится сегодня, 25 апреля, начало игры — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистентами главного судьи станут Валерий Данченко и Алексей Воронцов. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.

«Арсенал», набрав 35 очков в 24 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (39 баллов) — на пятой позиции.

Календать матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал» сыграет в красной форме, «Спартак» — в белой
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