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Клопп — о победе «Ман Сити» в игре с «МЮ»: именно этого результата я и ожидал

Клопп — о победе «Ман Сити» в игре с «МЮ»: именно этого результата я и ожидал
Футбол / Англия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход перенесённого матча 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоялся накануне, 24 апреля, и завершился победой «горожан» со счётом 2:0.

«Это именно тот результат, которого я ожидал. «Юнайтед» пытался изо всех сил, особенно в первом тайме, но было очевидно, что в данный момент они не способны противостоять «Сити» на протяжении 90 минут. Им не повезло в некоторых моментах, но по итогу «Сити» был сильнее», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — на шестом месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования входит также «Тоттенхэм» (70).

Вот сейчас Сульшеру можно давать новый контракт. И это не сарказм
Нет, он не физрук. Проблема вообще не в тренере.
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