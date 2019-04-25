Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход перенесённого матча 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоялся накануне, 24 апреля, и завершился победой «горожан» со счётом 2:0.
«Это именно тот результат, которого я ожидал. «Юнайтед» пытался изо всех сил, особенно в первом тайме, но было очевидно, что в данный момент они не способны противостоять «Сити» на протяжении 90 минут. Им не повезло в некоторых моментах, но по итогу «Сити» был сильнее», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) — на шестом месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров соревнования входит также «Тоттенхэм» (70).
Клопп — о победе «Ман Сити» в игре с «МЮ»: именно этого результата я и ожидал