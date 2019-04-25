Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мамаев: Кокорин пытался меня из этой ситуации изначально вытащить

Мамаев: Кокорин пытался меня из этой ситуации изначально вытащить
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал показания в суде, рассказав о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

«Я признаю нанесённые мной повреждения. Это моя ответственность. Я буду её нести, какую бы меру пресечения суд ни избрал. Вы говорите о сговоре и хулиганских действиях — это другое. Свои действия я признаю. Пытались ли Кокорин-старший или Протосавицкий предотвратить избиение Соловчука? Я могу сказать только правду. Я слышал попытки предотвращения конфликта в мой адрес. Саша пытался меня из этой ситуации изначально вытащить. Это когда я побежал за Соловчуком. Кокорин мне кричал, когда я уже бежал. Потом когда уже наносил удары. Он подошёл, насколько я помню, когда я уже не бил Соловчука», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мамаев не согласен с обвинением в хулиганстве
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент