Мамаев: Кокорин пытался меня из этой ситуации изначально вытащить

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал показания в суде, рассказав о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.



«Я признаю нанесённые мной повреждения. Это моя ответственность. Я буду её нести, какую бы меру пресечения суд ни избрал. Вы говорите о сговоре и хулиганских действиях — это другое. Свои действия я признаю. Пытались ли Кокорин-старший или Протосавицкий предотвратить избиение Соловчука? Я могу сказать только правду. Я слышал попытки предотвращения конфликта в мой адрес. Саша пытался меня из этой ситуации изначально вытащить. Это когда я побежал за Соловчуком. Кокорин мне кричал, когда я уже бежал. Потом когда уже наносил удары. Он подошёл, насколько я помню, когда я уже не бил Соловчука», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мамаев не согласен с обвинением в хулиганстве