Лукаку: надеюсь, рано или поздно окажусь в Серии А, это моя мечта

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выразил надежду, что однажды окажется в итальянской Серии А.



«Оказаться в Серии А – моя мечта, это было бы здорово. Надеюсь, рано или поздо я поиграю в Италии, хотя прямо сейчас я сфокусирован на выступлении за «Манчестер Юнайтед», — цитирует Лукаку Sky Sports со ссылкой на Sky Sport Italia.



Ранее сообщалось, что интерес к Лукаку проявляет миланский «Интер», который видит в нём замену форварду Мауро Икарди.



Лукаку перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний бельгийский нападающий принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 12 голов, а также получил 4 жёлтые карточки. «Красные дьяволы» после 35 туров занимают шестое место в таблице первенства.

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