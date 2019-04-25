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Лукаку: надеюсь, рано или поздно окажусь в Серии А, это моя мечта

Лукаку: надеюсь, рано или поздно окажусь в Серии А, это моя мечта
Футбол / Англия

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку выразил надежду, что однажды окажется в итальянской Серии А.

«Оказаться в Серии А – моя мечта, это было бы здорово. Надеюсь, рано или поздо я поиграю в Италии, хотя прямо сейчас я сфокусирован на выступлении за «Манчестер Юнайтед», — цитирует Лукаку Sky Sports со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что интерес к Лукаку проявляет миланский «Интер», который видит в нём замену форварду Мауро Икарди.

Лукаку перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний бельгийский нападающий принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 12 голов, а также получил 4 жёлтые карточки. «Красные дьяволы» после 35 туров занимают шестое место в таблице первенства.

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