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Кокорин: был ли сговор с Мамаевым и другими? Только один — поехать позавтракать

Кокорин: был ли сговор с Мамаевым и другими? Только один — поехать позавтракать
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отрицает, что вступил в сговор с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком на парковке.

«Я не думал, что что-то произойдёт. В нашей жизни есть много оскорблений, но я не встречал людей, которые говорят, а потом и подтверждают свои слова. Был ли у нас с Мамаевым или с кем-то из подсудимых сговор? Только один — поехать позавтракать. Единственное, чего мы ждали, это такси», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 17 апреля Московский городской суд отклонил апелляции на постановление Пресненского суда о продлении ареста. Таким образом, молодые люди останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября нынешнего года.

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