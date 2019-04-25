Кокорин: спросил у Соловчука за петуха, он ответил, что это его личное мнение

Форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда начал давать показания по своему участию в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Я пытался открыть дверь, чтобы говорить с Соловчуком, но она была заблокирована. Потом он открыл дверь и начал отходить по направлению ко мне. Мы пересеклись в маленьком коридорчике, я ему задал вопрос — почему ты обозвал меня петухом? Он молчал, потом он сказал, что это его личное мнение, что он так считает про петуха, он вправе его высказывать. Жестами показывал на себя. Я попытался конкретнее выяснить 7 или 10 минут, почему он посчитал, что может высказывать такое мнение, диалог был об одном и том же. Я спрашивал одно и то же, он отвечал одно и то же. Я хотел, чтобы он либо извинился, либо объяснил, почему он так считает», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».