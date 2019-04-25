Кокорин: не понимал, почему Бобкова и Куропаткин садились ко мне на колени

Форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда начал давать показания по своему участию в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Почему клал ноги на стол? Не могу сказать. Как вариант: из-за ноги. После игры и из-за травмы мне не совсем комфортно сидеть. Как могу объяснить, что Бобкова садилась мне на колени? Лучший вопрос. Я пересматривал видео и не понимал, почему она и Куропаткин садились ко мне на колени. Я не просил никого на меня залезать. Почему не попросил этого не делать? Не знаю, это было бы тоже странно, всё-таки всё это было в шутку, а я уставший, было всё равно. Хотелось кушать. Не мог же я оттолкнуть девушку, да и друга своего тоже. Хотелось позавтракать и поехать домой.

Что касается поцелуев с Бобковой, то инициатива была её в любом случае. Вы всё сами видите. А что касается поцелуев, то мы по видео не можем разобраться, кто кому какие удары наносил. А поцелуев там тем более не разобрать», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».