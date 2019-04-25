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Кокорин объяснил свою улыбку на видео из «Кофемании»

Кокорин объяснил свою улыбку на видео из «Кофемании»
Футбол / РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему на видео из кафе «Кофемания», где случился конфликт с чиновником из Минпромторга Денисом Паком, он улыбался.

«На видео со всеми эпизодами видно, что я улыбаюсь? На видео с Соловчуком моего лица не видно. Я с рождения такой. Пак тоже с улыбкой из кафе уходил», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев в компании из нескольких человек стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. Позже они были задержаны и помещены в СИЗО. Весной суд продлил содержание под стражей футболистов до 25 сентября текущего года. Апелляция со стороны защиты обвиняемых по данному решению была отклонена.

Кокорин: видел на Соловчуке кровь, мне было его жалко по-человечески
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