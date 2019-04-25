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ЕСА предлагает ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов

ЕСА предлагает ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов
Футбол / Лига чемпионов

Ассоциация футбольных европейских клубов (ECA) во главе с президентом туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли направила письмо всем членам организации касательно изменений в Лиге чемпионов после 2024 года, сообщает журналист Мартин Циглер на своей странице в «Твиттере».

ECA предлагает заменить традиционную квалификацию через национальные чемпионаты на европейскую систему пирамиды футбола. Участники будут переходить между дивизионами, что позволит топ-клубам проводить больше матчей друг с другом вместо обязательных встреч с соперниками, которые существенно уступают им в классе. При этом всё будет зависеть только от результатов выступлений команд, а не их исторического прошлого.

Напомним, ранее сообщалось, что ECA хочет передвинуть матчи Лиги чемпионов на выходные, а игры национальных первенств — на середину недели.

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