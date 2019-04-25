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Сарри оштрафовали на £ 8 тыс. за неподобающее поведение в матче с «Бёрнли»

Сарри оштрафовали на £ 8 тыс. за неподобающее поведение в матче с «Бёрнли»
Футбол / Англия

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала главного тренера лондонского «Челси» Маурицио Сарри на £ 8 тыс. (примерно € 9,3 тыс.) по итогам домашнего матча 35-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2), информирует BBC.

В конце встречи Сарри был крайне недоволен тем, что футболисты «Бёрнли» тянули время. Главный арбитр игры удалил итальянского специалиста. Сообщалось также, что наставник лондонцев неподобающее вёл себя в подтрибунном помещении.

«Челси», набрав 67 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 36-м туре лондонская команда сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 28 апреля, начало — в 18:30 мск.

Статистика игроков АПЛ доступна на «Чемпионате».

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