Аленичев — о мате на стадионе: зачем мне обращать внимание на ненормальных людей

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу со счётом 2:1 в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).

«Предполагали, что будет тяжёлая игра, поскольку с «Оренбургом» лёгких матчей не бывает, наверное, ни у кого. Первый тайм был не совсем зрелищный, но мы заработали пенальти и забили гол. Вторая половина была более динамичной и открытый. Гол в концовке отблагодарил нас за старание и характер. Не понравилось, как мы действовали после удаления. Вели в счёте — 1-0 — и отдали инициативу сопернику. Конечно, меня это немножко обеспокоило, пропустили необязательный гол, но сумели вырвать закономерную победу.

Разыгрывается 15 очков, пять туров осталось. Будем стараться взять максимум. Понимаем, какие соперники нас ждут. В футболе всякое случается, наш чемпионат — не исключение. Сюрпризы в этом году преподносили все команды. Хотелось, чтобы наша команда в воскресенье преподнесла сюрприз нашим болельщикам.

На стадионе много матерятся? Я абстрагирован от этого, многое видел в футболе. Зачем мне обращать внимание на кучку каких-то ненормальных людей? Для чего? Я полностью сосредоточен на игре и действиях своей команды», — приводит слова Аленичева пресс-служба «Енисея».