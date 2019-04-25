Адебайор: однажды Моуринью убивал Роналду после того, как тот сделал хет-трик

Форвард «Истанбул Башакшехир» Эммануэль Адебайор сравнил французского тренера Арсена Венгера с его португальским коллегой Жозе Моуринью. С первым футболист работал в «Арсенале», а со вторым — в «Реале».

«Один спокоен, а другой нет. Я помню, мы проигрывали со счётом 2:1 и плохо играли. Тьерри Анри сходил с ума. Тут вошёл Венгер и сказал: „Успокойся, мы выглядим идеально, мы владеем мячом 65% времени, мы сделали 25 кроссов“. Тьерри сказал мне: „Кого это волнует? Мы проигрываем“. В этом разница между Венгером и Моуринью.

В одной из игр в «Реале» мы выигрывали после первого тайма — 3:0. Но он вошёл в раздевалку и сошёл с ума. Он пнул холодильник, бросил воду и морально убил всех. Однажды он убивал Роналду после того, как тот сделал хет-трик. Он сказал: «Все говорят, что ты лучший игрок в мире, но ты плохо играешь. Покажи мне, что ты лучший», — цитирует Адебайора Daily Mail.