Ташаев: «Спартаку» надо постараться вернуться в игру во втором тайме

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев дал комментарий в перерыве выездного матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Мы много теряем мяч в простых ситуациях и из-за этого получаем контратаки. Наверное, нужно чётче играть и не терять мяч в простых ситуациях. Во втором тайме надо как можно скорее забить и постараться вернуться в игру. Сколько раз за тайм получил мяч? Не считал», — сказал Ташаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Арсенал» — «Спартак» в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. На перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (35) — восьмое.