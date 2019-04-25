Протасовицкий: не верю, что Мамаев мог бы сбить Соловчука ударом

Александр Протасовицкий, друг форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, как развивался конфликт с Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

«Кокорин и Мамаев беседовали, на мой взгляд, мирно. Постоянно звучали вопросы „зачем“, „за что“ и „почему“. В какой-то момент Павел взял Соловчука в области шеи. На что ответом был удар по Павлу. Достаточно сильный, Павел отшатнулся, Александру пришлось его удерживать. Соловчук начал пятиться, ответные удары Павла не достигли цели. Дальше Соловчук побежал. Я не счёл нужным бежать за ним, побежали Павел и Кирилл. Мы с Александром направились в ту же сторону пешком. Они от нас были метрах в 10–15, когда упал Павел, споткнувшись. Никакого контакта там не было, он сам упал. А потом Соловчук остановился, и я бы назвал ударом то, что он сделал с Кириллом Кокориным. Не в лицо, а в область груди. Кирилл упал, мы с Александром направились туда.

Соловчук остановился почему-то, Кирилл с ним поравнялся и получил удар в грудь. Дальше Павел успел подняться и направился быстро к Соловчуку. Помню лесенку невысокую, возле которой произошёл контакт Павла с Соловчуком. Не верю, что Павел мог бы сбить Соловчука ударом. Думаю, ступенька сыграла свою роль, Соловчук споткнулся и упал на крыльцо», — передаёт слова Протасовицкого корреспондент «Чемпионата».