Кононов: справляюсь ли с ролью тренера «Спартака»? Да!

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что не считает, что он не справляется со своими должностными обязанностями.

«Послушайте, сегодня «Арсенал» выиграл заслуженно, а вы (журналисты. — Прим. «Чемпионата») сейчас навешиваете на уши лапшу, что у нас всё плохо. Бывают игры, где команда проигрывает с таким счётом, но мы старались и будем гнуть свою линию. В любом случае я хочу сказать о том, что будем биться до конца в оставшиеся игры. А как будет — посмотрим по результатам. Могу сказать, что весь негатив, который вылился на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем со своей стороны всё возможное, чтобы каждую последующую игру играть и выигрывать. На данный момент справляюсь ли с ролью тренера московского «Спартака»? Да!» — передаёт слова наставника красно-белых корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

После этих слов Кононов покинул послематчевую пресс-конференцию.