Кононов: сегодняшний «Арсенал» играет прагматичнее, при мне играли немного выше

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ рассказал, как тульская команда изменилась после его ухода в московский клуб.

«Сегодняшний «Арсенал» играет прагматичнее, отдаёт территорию сопернику и проводит контратаки. При мне мы играли немного выше, соответственно случались игры, где мы пропускали мячи. Но тогда команда только-только начинала свой путь. Не будет ли грустно, если «Арсенал» по итогам сезона окажется выше «Спартака»? Не хочу загадывать, кто окажется ниже или выше. Я ни о чём не жалею», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 39 очками в активе. «Арсенал», набрав 38 очков, расположился строчкой ниже.