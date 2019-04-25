Фарфан — лучший игрок 25-го тура РПЛ по версии InStat Index

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан стал лучшим игроком 25-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 437 очков за свою игру в выездной встрече с «Ростовом» (2:1). В этом матче игрок отметился дублем.

Второе место в этом туре занял полузащитник ЦСКА Никола Влашич (388), отметившийся в матче с «Анжи» (2:0) результативной передачей. В тройку лучших вошёл также хавбек «Арсенала» Резиуан Мирзов (386), который отличился голом и ассистом в матче со «Спартаком» (3:0).

В общем зачёте в РПЛ единолично лидирует защитник ЦСКА Марио Фернандес со средним результатом 304 балла за матч. На второе место поднялся Влашич (300). Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (297) опустился на третье место.