Глушаков: в чемпионский сезон мы тоже проигрывали — 0:3

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

«Не надо ничего говорить — извиниться перед болельщиками только. «Спартак» не должен проигрывать с таким результатом. Тяжело говорить, надо сделать выводы, двигаться вперёд. «Спартак» ещё выиграет чемпионство, новые титулы будут, какие бы игроки и тренеры ни были в команде. Могу только извиниться от лица команды. Разговаривали в раздевалке: так нельзя играть. Почему не было воли к победе — поговорим потом. В чемпионский сезон мы тоже проигрывали — 0:3. Надо забывать и двигаться дальше. Жизнь не останавливается, надо думать, за кого и для кого мы играем», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.