Губернатор Тульской области: есть результаты, которые меня удовлетворяют

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал победу домашнюю «Арсенала» над «Спартаком» (3:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Любая победа важна, вне зависимости от того, какого состава команда, москвичи или нет. Любая победа — это успех. За каждой победой стоит труд тренерского штаба, пот кровь. Несмотря на определённые финансовые различия, парни молодцы. Любая победа наша общая.

Кононов — уважаемый человек, но мы не делаем градации: «Спартак», ЦСКА. Все команды — наши противники, соперники. Мы не видим здесь критериев для деления, должны выигрывать и показывать достойный результат.

Доволен ли сезоном? Он ещё не закончен. Есть вопросы, на которые я жду ответа. Есть результаты, которые меня удовлетворяют, но впереди ещё много игр. Надо работать. Работа и труд все перетрут", — передаёт слова Дюмина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.