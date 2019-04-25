Мирзов: «Арсенал» — в Лиге Европы? Посмотрим в конце сезона

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов дал комментарий после победы со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Мы хорошо действовали в нападении и создавали моменты, на быстрых атаках забили своё. Коррективы в составе перед матчем из-за изменений в «Спартаке»? Ничего такого не обсуждали, у нас своя игра. Была задача при потере отбирать сразу мяч, у нас это получалось.

«Спартак» хорошо смотрелся, контролировал игру. Мы забили свои голы, хорошо выбегали в атаку. Что касается перспективы выступить в Лиге Европы, то мы в каждой встрече выходим побеждать. Посмотрим в конце сезона.

Говорили ли про дополнительные премиальные в раздевалке? Что-то такое было. Тройные из-за? Надеюсь», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.