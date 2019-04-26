«Спартак» потерял все шансы на чемпионство

После поражения от «Арсенала» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» потерял математические шансы на выигрыш чемпионского титула.

За пять туров до конца первенства страны красно-белые имеют теоретические шансы настигнуть лидирующий «Зенит», от которого они отстают на 15 очков. Однако в личных встречах (0:0, 1:1) сине-бело-голубые имеют преимущество над столичной командой за счёт выездного гола. При этом «Спартак» всё ещё имеет шанс оказаться выше «Зенита» в итоговой турнирной таблице, если три или более команд наберут одинаковое количество очков. Однако даже при таких раскладах подопечные Олега Кононова не станут первыми.

Напомним, «Спартак» уже сыграл со всеми прямыми конкурентами из топ-4. С ЦСКА красно-белые набрали 1 очко (1:1, 0:2), с «Зенитом» — 2 (0:0, 1:1), с «Локомотивом» — 4 (0:0, 2:1) и с «Краснодаром» — 4 (1:0, 1:1).

Согласно регламенту Премьер-Лиги, при равенстве очков у команд во внимание будут приниматься результаты личных встреч: число набранных очков, количество одержанных побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, количество забитых мячей на чужом поле.